女優の高畑充希（33歳）が、10月13日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“誓いたいこと”を語った。番組にはこの日、映画「秒速5センチメートル」の宣伝を兼ねて、SixTONES・松村北斗、森七菜、高畑の3人が番組のインタビューに対応。“誓いたいこと”を聞かれた高畑は「賞味期限を守る計画性ある人になりたいです」と話し、「だいたい嗅いで大丈夫だったらイケるかな」と思うそうで、松村は「原始のね」と