【美羽香】 10月14日 出荷開始 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「美羽香」の出荷を10月14日に開始する。価格は39,600円。 本商品は、恋愛AVG「バニーガーデン」より、お店のキャストの1人「美羽香」を1/4スケールでフィギュア化したもの。クールな眼差しの「美羽香」を全高約430mmという迫力の大スケールで立体化している。ナ