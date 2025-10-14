2025年のノーベル経済学賞に、アメリカのノースウエスタン大学のジョエル・モキイア教授ら3人が選ばれました。授賞理由は「イノベーションによる経済成長の解明」で、3人が技術革新と持続的な経済成長との関係を研究し、技術革新がいかにして社会の発展につながるかを説明しました。授賞式は12月10日にスウェーデンのストックホルムで開かれます。