首相指名選挙に向けた各党の動きが活発化しています。13日朝、国民民主党の玉木代表がFNNの単独取材に応じました。国民民主党・玉木代表：「総理になってほしい」という声と同時に、「簡単に数あわせにのるな」という声もいただきます。野党の統一候補の擁立を巡り、立憲民主党の野田代表が呼びかけた党首会談に応じる意向を示しました。国民民主党・玉木代表：調整がつくならいつでも（野田代表に）お会いしたいと思います。その