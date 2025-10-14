公明党の斉藤代表は、来週20日以降に行われる見通しの首相指名選挙の対応について、野党党首への投票も排除しない姿勢を示しました。公明党・斉藤代表「基本的には、あらゆる可能性の中から、その場の状況を見て、最終的には我々党で話し合って決める」斉藤代表はBS日テレの「深層NEWS」に出演し、首相指名選挙の決選投票での対応について、野党党首への投票も「可能性の一つだ」と述べ、排除しない姿勢を示しました。首相指名選挙