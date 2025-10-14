１３日午後１０時頃、羽田空港を離陸した岩国行きの全日空６３９便が機材点検のため、同空港に引き返した。乗客・乗員計１７４人にけがはなかった。機体は誘導路に止まり、自走できない状態という。全日空によると、離陸時に機体の前輪が滑走路の照明と接触した可能性がある。着陸後に点検したところ、タイヤが破損していたという。