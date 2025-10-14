10月28日に東京・港区の赤坂御苑で開催される「秋の園遊会」の招待者が発表されました。今回の招待者は、内閣総理大臣や閣僚、去年秋に黄綬褒章を受章した騎手の武豊さん、人間国宝の漆芸家・山岸一男さんら1777人です。9月に成年式を終えた秋篠宮家の長男・悠仁さまは、大学の授業を優先して今回は出席されないということです。■「園遊会」とは春・秋の年2回行われる、両陛下が主催する社交会で、各界の功績者などが招待されます