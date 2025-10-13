１０日、２６年続いた連立政権に終止符が打たれました。公明党が自民党に突きつけたのは政治とカネの問題でした。総理大臣指名選挙、そして、今後の政権運営はどうなるのか？連休中秋田に戻ってきていた国会議員を直撃しました。 公明党の斉藤代表は自民党の高市総裁との党首会談をうけ、２６年にわたる自公連立に幕をおろしました。党が最も重視する政治とカネへの姿勢について意見の相違があったと述べました。 連立政権崩壊の