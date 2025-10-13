３連休最終日スポーツの日の１３日由利本荘市で健康について考えるイベントが開かれました。 このイベントは由利本荘市に本社を置き調剤薬局などを手がけるｉＫＥＹＡＫＵホールディングスが健康への関心を持ってもらおうと２０２２年から毎年開いています。 会場では近年、生涯スポーツとして注目されるモルックの体験のほか、管理栄養士考案のレシピで豆乳を使ったアイスクリームを作る体験などが行わ