ドル円はその後も買い戻しが続いており、１５２円台半ばまで戻している。円安も去ることながら、ドル高の動きもドル円をサポートしている。本日の市場は、トランプ大統領による中国への大幅関税の新たな警告を受け流し、むしろ米中両国間での貿易合意の可能性に焦点を当てており、為替市場はドル高で反応している。 トランプ大統領が金曜日に突如発した、中国製品への関税を大幅引き上げの警告は、ドルを急落させた。