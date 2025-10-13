標高の高い山では紅葉シーズンに突入しました。３連休最終日の１３日は見頃の紅葉を見ようと多くの人が訪れました。 秋田と岩手にまたがる八幡平。八幡平ビジターセンターによりますと山頂付近は紅葉が終盤となっていますが、標高およそ１０００メートル付近の鹿角市の大周辺が見頃となっています。 ブナやカエデ、うるしといった黄色や赤色の広葉樹と針葉樹の緑色のコントラストが楽しめます。今年は１