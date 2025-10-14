中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月13日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は13日の記者会見で、中国のレアアース（希土類）関連輸出規制はパキスタンの対米レアアース輸出に対する対抗措置であるとの見方がSNS上の投稿や動画を通じて広まっているとの質問に対し、中国が発表した輸出規制はパキスタンと関係がなく、中国政府が法律法規に基づき打ち出した正当な措置だと表明した。林氏は次のように