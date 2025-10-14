【週刊ヤングマガジン 2025年46号】 10月14日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日10月14日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年46号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭グラビアには、「ミスマガジン2019 グランプリ」の豊田ルナさんが登場。巻中には「ミスマガジン2025 SHOWROOM賞」中畑里捺さんのグラビアが掲載されている。