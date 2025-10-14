1982（昭和57）年10月14日、国鉄の「フルムーン夫婦グリーンパス」のCMに出演した俳優の上原謙さんと高峰三枝子さんが、東京駅の一日駅長を務めた。高峰さんは「CMのおかげで国鉄が身内のような気がします」と幹部職員を前にユーモアたっぷりにあいさつ。ホームでは敬礼で博多行きひかり号の出発を見送った。