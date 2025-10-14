【週刊ヤングマガジン 2025年46号】 10月14日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年46号」を本日10月14日に発売する。価格は510円。 最新単行本発売記念として、雁木万里氏の「妹は知っている」が巻頭カラーに登場。また、ずり騎士氏の「社長と酒と星」が巻中カラーで掲載されている。 【妹は知っている】