今月28日に行われる天皇皇后両陛下主催の「秋の園遊会」に、競馬騎手の武豊さんら各界で活躍する人々が招かれると発表されました。宮内庁は、今月28日に赤坂御苑で開かれる天皇皇后両陛下主催の「秋の園遊会」の招待者、約1700人を発表しました。今回の園遊会には、競馬騎手の武豊さんとその妻で元歌手・俳優の佐野量子さん、輪島塗の装飾技法「沈金」の人間国宝で、能登半島地震で被災、佳子さまと面会したこともある山岸一男さん