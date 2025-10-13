【エルサレム共同】米ニュースサイトのアクシオスは13日、エジプトで行われたパレスチナ自治区ガザの停戦交渉の際、米国のウィットコフ中東担当特使らとイスラム組織ハマス幹部が直接会談したと報じた。米政権が示した和平計画の「第1段階」合意への後押しとなったという。複数の関係者の話としている。米国とハマスの直接会談は極めて異例。アクシオスによると、両者は8日夜、交渉場所のエジプト東部シャルムエルシェイクで、