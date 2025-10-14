ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第１５戦スポニチ杯」は１３日、予選最終日となる４日目が行われた。大山千広（２９＝福岡）は５Ｒでは４コースカドからブイ際を差して２着に食い込み１２位で予選を突破した。２年ぶり復帰戦となった前節のからつに続き２節連続での準優進出。舟足については「良くはないですけど、合ったら中堅ちょっとぐらいあるかなと思います。乗り心地が良くない。乗り心地が合えば足も中堅上