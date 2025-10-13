台風23号がきょう（13日）、伊豆諸島を直撃しました。先週の台風ですでに甚大な被害が出ていた八丈島では復旧の遅れが心配されます。けさ（13日）の伊豆諸島・八丈島。横なぐりの雨が地面に打ちつけ、木々が大きく揺れています。午前6時15分には最大瞬間風速42.7メートルを観測。八丈島の住民「今回の台風で（屋根の一部が）飛ばされた」こちらの家は強風の影響で屋根の一部がはがれ、玄関扉のガラスも割れてしまいました。先週、