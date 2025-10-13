新シーズンがスタートし、2か月が経過した段階で『The Athletic』は今夏のプレミアリーグの補強を振り返っている。今回は匿名の20人の代理人が参加し、移籍について話し合った。移籍市場に費やされた補強費は全20クラブ合計で驚異の31億1000万ポンド。日本円にして約6000億円という莫大なお金が動いた。まず今夏のマーケットで最もお得な補強として挙げられたのが、パリ・サンジェルマンからマンチェスター・シティに移籍したGKジ