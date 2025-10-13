大阪・関西万博がきょう10月13日、184日におよぶ会期を終え閉幕した。閉場時間の午後10時を過ぎても会場内には来場者が多く留まり、閉幕を惜しんでいた。参加158か国・地域の各パビリオンではフィナーレを飾るイベントが開かれ、多くの来場者で盛り上がりを見せた。午後2時から開かれた閉幕式では、博覧会国際事務局（BIE）の旗が、次回2030年の万博開催地であるサウジアラビアのリヤドに引き継がれた。また、午後4時からはフラッ