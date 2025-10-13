「プロレス・新日本」（１３日、両国国技館）ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合が行われ、今夏のＧ１覇者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介、３０）が王者ザック・セイバーＪｒ．（３８）を撃破し、初挑戦で同タイトルを奪取した。執拗な右腕殺しに遭いながらも耐え続け、最後はリバースフランケンシュタイナーでマットに突き刺した後、ランニングしてのワガママ（ニーアタック）２連発で３０分超の死闘にピリ