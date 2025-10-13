部下の既婚男性と10回以上ラブホテルで密会していた前橋市の小川晶市長。きょう（13日）、市民の有志が主催した事前予約制で非公開の「市民対話会」に出席しました。前橋市の小川市長はきょう（13日）、非公開で行われた市民との対話会でホテル密会問題について釈明したうえで、「頑張っていきたい」などと話したということです。参加した人「『市長は孤独なのでそれに耐えなければだめです』という意見もあった。（続投の）意欲は