韓国発のジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」から、待望の新作『デビルリップ』が登場♡ひと塗りで鮮やかに発色し、唇にぴたっと密着。ベタつかず軽やかなつけ心地で、上品なツヤ感が一日中続きます。2025年10月11日（土）よりLoft・PLAZAの一部店舗で先行販売を開始、Qoo10では10月27日（月）より販売スタート。全10色の洗練カラーが、あなたの魅力を引き立てます。 Laka デビル