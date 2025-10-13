中国のQ＆Aサイト・知乎に「『怪獣8号』は体の芯まで熱くさせる完成度の高い作品」だと紹介するコラムが掲載された。コラムはまず、「最初に『怪獣8号』のPVを見た時は、ただのシンプルな熱血バトルアニメだと思っていた。しかし、第5話までの配信を見終えた時点で、自分の見立てがいかに浅かったかを痛感した。第1話の作画と熱量だけでも、視聴者の魂を燃え上がらせるほどの迫力だったのだ」と述べた。その上で、「物語の舞台は、