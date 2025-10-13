14日の国際親善試合でブラジル代表と対戦する日本代表の森保一監督が13日、試合会場の味の素スタジアムで公式会見を行った。以下、森保一監督の会見要旨「9月、10月と勝利をしていないので、ホームを戦うということで結果にこだわって、勝利を目指して戦うこと、そして勝利と成長を考えて、思い切ってチャレンジすることを考えて試合に挑みたい。ブラジルは世界トップトップのチームだということはもちろんわかっているし、リ