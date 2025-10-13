カタールW杯後に日本代表の10番を背負ってきたMF堂安律(フランクフルト)は、現在の森保ジャパンが直面する“理想と現実”のジレンマを端的に語った。14日のブラジル戦で守備の立て直しがテーマに挙がる中、これまで貫いてきたアグレッシブな守備を継続すべきか否かが問われていることへの所感だった。「選手でいろんな意見があって、殴り合いに行くべきなのか、殴り合って勝てるレベルにいま日本がいるのか、それとも引いてやっ