チームメイトを信頼してブラジル代表からゴールを奪う。日本代表のFW町野修斗は「質の高い選手が日本にはたくさんいるのでそこの信頼は大きいですし、チャンスはあるかなと思います」と試合を見据えた。町野はパラグアイ戦で後半33分からピッチに入って右シャドーとしてプレー。「周りに質のある選手が多いので簡単にプレーして中に入っていくのを意識していました」と振り返り、左右どちらのシャドーで起用されても「問題ない