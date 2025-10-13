13日夜、羽田空港から山口県の岩国錦帯橋空港に向かっていた全日空の機体のタイヤが破損し、羽田空港に引き返しました。前輪と滑走路のライトが衝突した可能性があるということです。全日空によりますと、13日午後8時羽田発予定だった岩国行きの639便で機体の前輪が破損したため、離陸後に羽田空港に引き返したということです。前輪と滑走路のライトが衝突した可能性があるということです。この便には乗客168人が乗っていましたが