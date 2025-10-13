2015年からウェストハムでプレーしてきたミハイル・アントニオ。プレミアリーグで通算60ゴール以上を記録している35歳のベテランFWは、昨年12月にフェラーリを大破させる深刻な事故を起こした。アントニオは大腿骨を4か所粉砕するなど重傷を負ったが、今年6月に試合復帰を果たした。『Daily Mail』によれば、事故で大破したアントニオのフェラーリ・GTC4ルッソが、オークションサイトで出品されていたという。同車の正規価格は26万