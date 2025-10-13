金泳墓出土の陶俑、陶馬など。（西安＝新華社配信）【新華社西安10月13日】中国陝西省考古研究院はこのほど、新羅の質子（ちし＝人質）として唐の都長安（現在の西安）で生きた金泳（キム・ヨン）の墓の発掘状況について新たな情報を公開し、陶俑や陶製ラクダなど多くの副葬品が見つかったと明らかにした。金泳墓は陝西省考古研究院が2022年4〜6月に同省西安市雁塔区東姜村にある38カ所の遺跡を発掘した際に見つかった。盗掘を