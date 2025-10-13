【ニューヨーク共同】週明け13日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前週末比510.97ドル高の4万5990.57ドルを付けた。トランプ米大統領が中国に対する強硬姿勢を和らげたことで、米中貿易摩擦再燃への懸念が後退。買い注文が先行した。