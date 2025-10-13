俳優の北村匠海さん（27）が13日、映画『愚か者の身分』のイベントに、共演する林裕太さん（24）、永田琴監督と登場。先輩や後輩といい関係を築くために心掛けていることを語りました。映画『愚か者の身分』（10月24日公開）は、現代日本に生きる若者たちと隣り合わせにある“闇”をテーマに描いた逃亡サスペンス。北村さんは、とある犯罪組織の手先として戸籍売買を行うタクヤを、林さんは弟分のマモルを、綾野剛さん（43）はタク