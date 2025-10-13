元乃木坂46で女優の与田祐希（25歳）が10月13日、都内で行われた主演ドラマ「死ぬまでバズってろ！！」（毎日放送）の第1話先行上映＆完成披露トークイベントに登壇。“死ぬまで続けたいこと”について語った。今年2月に約8年半在籍した乃木坂46卒業後、地上波ドラマ初出演となる本作。与田は、普段はアルバイトで生計を立てているが、偶然撮影した飲酒ひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、告発系インフルエンサーへと変