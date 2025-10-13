仲のいい友人同士のグループLINEでヒヤヒヤした経験はありませんか？この記事では、グループLINEでの新年の挨拶でモヤモヤしたという投稿を紹介します。複数の友人からおめでたの報告を受けたという投稿者さん。しかし、グループの中には不妊治療中の子もいて、その子はお祝いの言葉を返していたのですが…。 不妊治療中の友人がいるグループLINEで妊娠報告… 高校時代の友達LINEグループで