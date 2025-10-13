元中日の荒木雅博氏（48）がパーソルパ・リーグTV公式チャンネルの「月曜日もパテレ行きLIVE」に出演。現在、気になっている内野手の名前を明かした。荒木氏はパ・リーグで今年見た一番のプレーにソフトバンク・周東佑京外野手（29）がオリックス戦で見せたスーパー背面キャッチを挙げた。続けて「内野手で一番気になっている選手は？」と聞かれ、「山県くん」と、日本ハムのルーキー山県秀内野手（23）を挙げた。NPB史