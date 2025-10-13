新体操イオン・カップ世界クラブ選手権の個人総合で優勝したウクライナのタイシア・オノフリチュク＝13日、東京体育館13日に東京体育館で行われた新体操のイオン・カップ世界クラブ選手権で、ウクライナのタイシア・オノフリチュク（17）が優勝した。ロシア勢が個人の中立選手（AIN）として参加した大会。侵攻への抗議として表彰式で握手を拒否し「国を代表して勝ててうれしい。国旗を中央の一番高い所に掲げられ、ウクライナは