SUPER EIGHTでベースを担当する丸山隆平さん（41）が11日、東京・渋谷区で行われた楽器メーカーのイベントに登場。“ベーシスト・丸山”をアピールしました。丸山さんが登場したのは、楽器メーカーが主催する体験型イベント『FENDER EXPERIENCE 2025』。丸山さんは自身のベースを2本持参し、演奏を披露しました。■「丸山隆平にベースを弾いてほしいという発注があれば…」所有数“70本”のワケグループ活動での演奏など、楽器