歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、ライブ前夜の貴重なオフショットと、ステージにかける熱い思いを明かしました。【写真を見る】【浜崎あゆみ】ライブ前夜の苦悩と決意を吐露「全て成功したら泣いてまうー」浜崎さんは現在、アジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025』の真っ最中で、投稿は中国・杭州での公演前夜に行われたものとみられます。最初の投稿では、黒の部屋着姿で?無心でなつめ