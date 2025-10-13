名曲「ベイビー・アイラブユー」で知られるシンガー・ソングライターのＴＥＥ（４２）が１３日、出身地である広島市の「ひろしまゲートパーク」で、デビュー１５周年を記念したフリーライブ「Ｒｏｏｔｓ」を開催した。ライブには松崎しげる、ＨＩＰＰＹ、瑛人らゆかりのアーティストたちもステージに駆け付け、集まった約２万人のファンを前に「ベイビー・アイラブユー」などを披露。これまでの感謝の気持ちを歌で伝えた。「生