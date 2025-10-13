ドル円のピボットは１５２．１０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:41現在） ドル円 現値152.22高値152.44安値151.65 153.35ハイブレイク 152.89抵抗2 152.56抵抗1 152.10ピボット 151.77支持1 151.31支持2 150.98ローブレイク ユーロ円 現値176.09高値176.91安値175.78 177.87ハイブレイク 177.39抵抗2 176.74抵抗1 176.26ピボット 175.61支持1