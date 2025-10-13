※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自信満々な自慢話を連発し、教師陣を戸惑わせる非常勤講師・岡田。授業とは無関係の抜き打ちテストや、体調を崩した生徒への冷たい対応が問題となり、真山や校長が注意しても反省の色はなし。その後、彼氏の母との初対面をはたした岡田は、好印象を得たと信じていたが、「化粧が濃い」と笑われてしまう。翌朝