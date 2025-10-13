大阪・関西万博が１３日、最終日を迎え、大阪府市などが運営する「大阪ヘルスケアパビリオン」でクロージングイベントが午後８時過ぎから開催された。人気デュオ「コブクロ」が登場。小渕健太郎と黒田俊介がオフィシャルテーマソング「この地球（ほし）の続きを」を熱唱した。大阪府・吉村洋文知事、大阪市・横山英幸市長も登壇。吉村氏が「（万博）誘致を決めた橋下さん（徹氏、元大阪府知事）、松井さん（一郎氏、前大阪市長