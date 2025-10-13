女優の前田敦子（34）が13日、自身のインスタグラムを更新。「生きてるうちにやりたい事が一つ叶った」とつづった。前田は、デビュー20周年を記念しファンクラブの会員らとともにフィンランドを訪れた時の写真を投稿。「幸せドーパミンが溢れたフィンランド曇りの中現れてくれたオーロラには感謝。生きてるうちにやりたい事が一つ叶ったよ」と、オーロラを見ることができたと報告した。フォロワーからは「素敵すぎる」