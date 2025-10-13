大阪・関西万博が13日、閉幕日を迎え、日本館の名誉館長を務める女優・藤原紀香（54）が13日、同館で「日本館閉幕日の来館者お見送り」を行い、閉館を宣言した。開幕日にはお出迎えを行い、“日本の顔”として数々のイベントに参加、他国との架け橋となって万博を支えた紀香は、ドレスにジャケット、パンプスを深紅で統一した姿で登場。日本館アテンダントともに来館者の前に立ち、「184日間、日本館を応援してくださった皆さま