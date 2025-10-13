狙われたのは収穫したばかりの「新米」でした。糸魚川市で先週、農家の倉庫からコシヒカリの玄米60キロが盗まれる被害がありました。保冷庫には南京錠がついていましたが、そのカギもなくなっていたということです。警察は窃盗事件として調べています。狙われたのは手間暇かけて育てた新米。被害にあったのは糸魚川市に住む農家の男性です。＜被害にあったコメ農家＞「お米がなくなっていた。『あ、盗られちゃったね』と」警察など