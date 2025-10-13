SixTONESの松村北斗が、10月12日放送のMBS/TBS系『日曜日の初耳学』に出演。番組レギュラーの中島健人と松村は、ジュニア時代に同じグループ（B.I.Shadow）で共にデビューを目指していた仲。番組の公式インスタグラムには、久々の対面を果たしたふたりが語り合うリール動画が投稿され、その内容がめっちゃエモい！と、ファンの間で大きな話題となっている。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】