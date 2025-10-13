俳優の藤原紀香が１３日、名誉館長を務める大阪・関西万博日本館の閉館セレモニーに登場した。真っ赤なジャケット、スカート、パンプスと全身日本カラーで登壇した藤原は「１８４日間、日本館を応援して下さった皆様本当にありがとうございました」と、大勢の日本館のスタッフと共に頭を下げた。半年間に及ぶお祭りの終了に「万博、日本館は本日で終わってしまいますが、皆さんの心にまかれた小さな種が未来に向かって大きな