【モデルプレス＝2025/10/13】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）による日本初の大型ファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ON AIR”」が10月11日・12日・13日の3日間にわたり、東京・国立代々木第一体育館にて開催された。【写真】ITZY、大胆衣装で美ウエスト＆美脚披露◆ITZY、1年半ぶり日本単独公演約1年半ぶりの日本単独公演のため、待ちわびたファンの熱気で会場は熱を帯び