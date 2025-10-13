１２日、敦煌市の莫高窟を見学する海外からの来賓。（敦煌＝新華社記者／范培珅）【新華社敦煌10月13日】中国甘粛省敦煌市で11、12両日、アルメニア、イタリア、トルコ、ネパールなどから訪れた来賓らが市内にある世界文化遺産・莫高窟（ばっこうくつ）や文化施設「敦煌印局」、今秋オープンした文化・ファッション施設「敦煌無界」などを見学した。一行は「世界市長対話・敦煌」の出席者で、地域の歴史と豊かな創造性を体